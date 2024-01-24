У топі на бретельках і в пишній спідниці: Меган Маркл за руку з чоловіком Гаррі вийшла на червону доріжку

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше в новому році разом відвідали публічний захід.

Герцог та герцогиня Сассекські приїхали на прем'єру фільму "Боб Марлі: Одна любов" у театрі Carib на Ямайці.

Вперше на великому екрані глядачі побачать захопливу історію Боба Марлі про подолання негараздів та шляхи його революційної музики.

Браян Роббінс, Трейсі Джеймс, Меган Маркл та принц Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган прибула на показ у чорному вбранні, що складалося з топу на тонких бретельках та пишної спідниці від Carolina Herrera, яку пошили спеціально для неї на замовлення. Доповнила вбрання герцогиня Сассекська чорним клатчем від Jimmy Choo та золотими сережками-дисками з 18-каратного золота від Jennifer Meyer Jewelry вартістю 3250 доларів. Меган зробила макіяж із пишними віями, а губи нафарбувала нюдовою помадою. Довге волосся герцогиня зібрала у низький пучок і зробила собі французький манікюр.

Меган і Гаррі, Ендрю Голнесс, Джульєт Голнесс, Олівія Грейндж / Фото: Getty Images

Принц Гаррі був у піджаку, штанях та білій сорочці без краватки.

Ця подорож пари відбулася через кілька днів після того, як принц Гаррі відвідав церемонію вручення премії "Живі легенди авіації" в Беверлі-Гіллз. Меган тоді пропустила захід, бо один із їхніх дітей захворів.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на Ямайці пара побувала вперше 2017 року, коли вони разом літали на весілля друга Гаррі Тома "Скіпі" Інскіпа та Лари Г'юз-Янг.

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