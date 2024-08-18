У топі на бретельках та максіспідниці: Меган Маркл знову одягла вбрання від колумбійської дизайнерки

Герцог і герцогиня Сассекські прибули до Картагену в Колумбії.
Пара також приєдналася до уроку гри на барабанах, організованому студентами віце-президентки Колумбії Франсії Маркес та її чоловіка Рафаеля Йернея Пінільо. Коментуючи реакцію герцогині Сассекської на виступи, пан Рамос сказав іспанською: "Мені подобається бачити широку-широку ксмішку Меган. Я бачу, що вона схвильована!".
Меган носила цього разу шовковий укорочений топ із зав'язками Deep Ocean чорно-білого кольору від Johanna Ortiz та максіспідницю з принтом Hello Sailor теж від цього бренду. Раніше ми показували й інші виходи герцогині Сассекської у сукнях від цієї дизайнерки.
Герцогиня доповнила аутфіт мюлями Aquazzura на підборах, маленьким капелюхом і сумкою до тону, а також золотими кольє, браслетом та годинником принцеси Діани від Сartier, одягла персоналізоване намисто з підвіскою Ariel Gordon Jewelry та сережки від цього ж бренду. Волосся її було зібрано в хвіст, макіяж був, як завжди насичений і той самий світлий манікюр.
Принц Гаррі цього дня обрав для появи на публіці блакитну сорочку, яка його чудово освіжала, сірі штани та пісочні замшеві туфлі.
Раніше ми показували, як Меган одягала сережки-метелики принцеси Діани, а також демонструвала новий молочно-білий лук на публіці.
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