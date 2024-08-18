У топі на бретельках та максіспідниці: Меган Маркл знову одягла вбрання від колумбійської дизайнерки

Герцог і герцогиня Сассекські прибули до Картагену в Колумбії.

Пара також приєдналася до уроку гри на барабанах, організованому студентами віце-президентки Колумбії Франсії Маркес та її чоловіка Рафаеля Йернея Пінільо. Коментуючи реакцію герцогині Сассекської на виступи, пан Рамос сказав іспанською: "Мені подобається бачити широку-широку ксмішку Меган. Я бачу, що вона схвильована!".

Меган носила цього разу шовковий укорочений топ із зав'язками Deep Ocean чорно-білого кольору від Johanna Ortiz та максіспідницю з принтом Hello Sailor теж від цього бренду. Раніше ми показували й інші виходи герцогині Сассекської у сукнях від цієї дизайнерки.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня доповнила аутфіт мюлями Aquazzura на підборах, маленьким капелюхом і сумкою до тону, а також золотими кольє, браслетом та годинником принцеси Діани від Сartier, одягла персоналізоване намисто з підвіскою Ariel Gordon Jewelry та сережки від цього ж бренду. Волосся її було зібрано в хвіст, макіяж був, як завжди насичений і той самий світлий манікюр.

Принц Гаррі цього дня обрав для появи на публіці блакитну сорочку, яка його чудово освіжала, сірі штани та пісочні замшеві туфлі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як Меган одягала сережки-метелики принцеси Діани, а також демонструвала новий молочно-білий лук на публіці.

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