У топі, штанях та з розкішним кольє на шиї: новий вихід королеви Максими

Королева Нідерландів Максима відвідала Зевенбергшен-Хук, де побувала на дитячому майданчику.
Її Величність була одягнена у світло-рожевий топ із короткими рукавами та молочно-білі дуже широкі штани від Natan Couture. Вона доповнила свій образ масивним квітковим намистом на шиї з рожевим камінням та сережками з цього ж комплекту від St Erasmus і була взута в лаковані туфлі-човники нюдового кольору від Salvatore Ferragamo.
Волосся Максими було зібране в зачіску, вона зробила легкий макіяж очей і була такою сяйливою та багато усміхалась під час спілкування з публікою.
Минулого свого виходу, нагадаємо, королева з'явилася на заході у бежевій сукні з квітковою аплікацією та крислатим капелюхом.
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