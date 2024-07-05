У топі, штанях та з розкішним кольє на шиї: новий вихід королеви Максими

Її Величність була одягнена у світло-рожевий топ із короткими рукавами та молочно-білі дуже широкі штани від Natan Couture. Вона доповнила свій образ масивним квітковим намистом на шиї з рожевим камінням та сережками з цього ж комплекту від St Erasmus і була взута в лаковані туфлі-човники нюдового кольору від Salvatore Ferragamo.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосся Максими було зібране в зачіску, вона зробила легкий макіяж очей і була такою сяйливою та багато усміхалась під час спілкування з публікою.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу, нагадаємо, королева з'явилася на заході у бежевій сукні з квітковою аплікацією та крислатим капелюхом.

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