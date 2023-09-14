У топі, скіні та на шпильках: ефектна Меган Маркл знову з'явилася на Invictus Games

Гаррі та Меган продовжують відвідувати змагання у рамках Invictus Games, які тривають у Дюссельдорфі.

Вчора герцог та герцогиня Сассекські були присутні на церемонії нагородження. Меган вручила медаль команді, що перемогла зі США у фіналі баскетболу на візках на центральному корті Меркус Шпіль-Арени під час четвертого дня "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі.

Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Також Меган та її чоловік Гаррі відвідали дитячу зону на Меркус Шпіль-Арені. І разом були присутні на фіналі з плавання у Рейнбаді.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Цього дня 42-річна Меган знову з'явилася на публіці у чорному. На ній був кашеміровий топ без рукавів та з круглою горловиною від J.Crew, укорочені джинси-скіні від Frame Denim та улюблені замшеві туфлі від Aquazzura на шпильках. Кажуть, герцогиня сама собі зробила зачіску та макіяж. З прикрас на Меган був годинник і золотий браслет, каблучки та сережки.

Поверх свого вбрання герцогиня Сассекська накинула видовжений молочно-білий блейзер.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Це вже другий вихід Меган у чорному аутфіті на Invictus Games. Вперше Меган з'явилася на публіці в чорній плісованій сукні-сорочці довжини міді від Bananarepublic, яку доповнила шкіряним плетеним ременем Bottega Veneta на талії і чорними туфлями із замші від Aquazzura.

Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

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