У топі, спідниці та пальті кольору вівсянки: герцогиня Софі відвідала робочий захід

Це перший робочий захід Софі у новому 2025 році. Для виходу у світ 59-річна герцогиня Единбурзька обрала пальто кольору вівсянки Harris Wharf London, під нього вдягла темний трикотажний топ Whistles і підібрала до топу максіспідницю зі складками зеленого кольору від Alberta Ferretti.

Взута Софі була в шкіряні чоботи із гострими носами гранатового кольору від Jimmy Choo, а в руці несла зелену замшеву сумку Sophie Habsburg. Також її образ доповнювали мініатюрні сережки-кільця Giulia Barela Jewelry Design, їх Софі вже носила раніше і золота підвіска на шиї, а на вказівному пальці була золота каблучка Giulia Barela Jewelry і заручальна на іншій руці, яку вона носила без обручки із валійського золота.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам перший вихід принцеси Уельської Кейт у новому році. Вона відвідала клініку, де лікувалася від раку і разом із принцом Вільямом оголосила важливу новину.

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