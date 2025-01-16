У топі, спідниці та пальті кольору вівсянки: герцогиня Софі відвідала робочий захід

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала громадський центр The Company Shop у Лондоні.
Це перший робочий захід Софі у новому 2025 році. Для виходу у світ 59-річна герцогиня Единбурзька обрала пальто кольору вівсянки Harris Wharf London, під нього вдягла темний трикотажний топ Whistles і підібрала до топу максіспідницю зі складками зеленого кольору від Alberta Ferretti.
Взута Софі була в шкіряні чоботи із гострими носами гранатового кольору від Jimmy Choo, а в руці несла зелену замшеву сумку Sophie Habsburg. Також її образ доповнювали мініатюрні сережки-кільця Giulia Barela Jewelry Design, їх Софі вже носила раніше і золота підвіска на шиї, а на вказівному пальці була золота каблучка Giulia Barela Jewelry і заручальна на іншій руці, яку вона носила без обручки із валійського золота.
Нагадаємо, нещодавно ми показували вам перший вихід принцеси Уельської Кейт у новому році. Вона відвідала клініку, де лікувалася від раку і разом із принцом Вільямом оголосила важливу новину.
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