У топі, спідниці та білих кросівках: принцеса Євгенія з’явилася на публіці після чергового скандалу з її батьком

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса зненацька з'явилася на Art Basel Qatar. Як директорка лондонської галереї Hauser & Wirth, Євгенія відвідала виставку, присвячену культурному ландшафту Катару та художній екосистемі Близького Сходу та Північної Африки.

Для цього випадку принцеса обрала повсякденне вбрання, зупинившись на комплекті двох частин від Reiss. Вона одягла чорний топ без рукавів та спідницю з плісуванням, поєднуючи вбрання з кросівками Lociwear за 170 доларів. Образ Євгенії доповнювала сумка на плечі Mark Cross, волосся вона зібрала в низький хвіст або пучок і зробила легкий макіяж.

Принцеса Євгенія, фото: Instagram

Минулого тижня принцеса Беатріс – сестра Євгенії – вийшла на публічний захід після сенсаційних викриттів її батька Ендрю та матері Сари Фергюсон.