У топі та асиметричній спідниці: королева Летиція з'явилась на публіці в гарному вечірньому аутфіті

Королева Летиція та король Філіп VI вчора відвідали інституційний захід, щоб відзначити професіоналів та волонтерів, які брали участь у різних завданнях з гасіння пожежі на Тенеріфе, що відбувся у залі Тенеріфе-Адан Мартін.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Метою поїздки було дізнатися про наслідки лісової пожежі, яка спустошувала острів в середині серпня і торкнулася більше 14 000 гектарів території по периметру 90 кілометрів у 12 муніципалітетах.

Королева одягла темно-синій комплект, що складається з топа без рукавів із закритим вирізом та драпованої спідниці із запахом та невеликим вирізом по центру від іспанського бренду Galcon Studio. Лук королева доповнила туфлями-човниками відтінку металік від Magrit та клатчем від цього самого бренду із замші синього кольору.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вечірній образ королева доповнила золотими сережками від Pertegaz, каблучкою Coreterno, вечірнім макіяжем та кучерявим укладанням.

Також у цей самий день королева Летиція в Центрі культури та відпочинку Арафо зустрічалася з представниками секторів, які постраждали від пожежі і була у світло-сірому плащі від Mango, штанях у клітинку та чорних лоферах. Летиція мала дуже стильний вигляд.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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