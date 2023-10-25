У топі та асиметричній спідниці: королева Летиція з'явилась на публіці в гарному вечірньому аутфіті

Королівське подружжя Іспанії разом побувало на світському заході.
Королева Летиція та король Філіп VI вчора відвідали інституційний захід, щоб відзначити професіоналів та волонтерів, які брали участь у різних завданнях з гасіння пожежі на Тенеріфе, що відбувся у залі Тенеріфе-Адан Мартін.
Метою поїздки було дізнатися про наслідки лісової пожежі, яка спустошувала острів в середині серпня і торкнулася більше 14 000 гектарів території по периметру 90 кілометрів у 12 муніципалітетах.
Королева одягла темно-синій комплект, що складається з топа без рукавів із закритим вирізом та драпованої спідниці із запахом та невеликим вирізом по центру від іспанського бренду Galcon Studio. Лук королева доповнила туфлями-човниками відтінку металік від Magrit та клатчем від цього самого бренду із замші синього кольору.
Вечірній образ королева доповнила золотими сережками від Pertegaz, каблучкою Coreterno, вечірнім макіяжем та кучерявим укладанням.
Також у цей самий день королева Летиція в Центрі культури та відпочинку Арафо зустрічалася з представниками секторів, які постраждали від пожежі і була у світло-сірому плащі від Mango, штанях у клітинку та чорних лоферах. Летиція мала дуже стильний вигляд.
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