У топі та красивих штанях: Меган Маркл у стильному луку прийшла на шоу Дрю Беррімор

Герцогиня Сассекська побувала на шоу Дрю Беррімор і дала рідкісне телевізійне інтерв'ю після прем'єри серіалу "З любов'ю, Меган" на Netflix.

7 березня Меган Маркл стала гостею шоу Дрю Беррімор. Герцогиня приїхала на знімання в кремовому кашеміровому топі без рукавів від Jcrew і штанях-кльош з поясом на талії від Brandon Maxwell. Мег на зап'ясті мала браслет Love від Сartier і годинник від цього ж бренду. Волосся герцогиня розпустила і уклала гарними хвилями і зробила легкий макіяж.

Під час їхньої бесіди на дивані Беррімор торкнулася теми стосунків своєї гості з принцом Гаррі.

"Кожного разу, коли я знаю когось, хто коли-небудь знав вас, друзі говорять про те, як ви кохаєте одне одного". Меган розсміялася і закрила обличчя руками, а ведуча додала: "Щоразу, коли я бачу твою фотографію, ти тримаєшся за руки, цілуєшся, ти така ніжна", — каже Дрю, а Меган відповідає:

"Послухайте, життя сповнене сюрпризів. Я не очікувала, що зустріну H (принц Гаррі), і що це буде наша історія кохання, і, знаєте, мені дуже пощастило", — сказала Меган Беррімор, описавши Гаррі як "найкумеднішого, наймилішого, найпривабливішого чоловіка", а також "приголомшливого батька".

Меган Маркл на шоу Дрю Беррімор, фото: instagram.com/thedrewbarrymoreshow

Меган і Гаррі на публіці справді мають дуже щасливий вигляд, наче тільки но почали зустрічатися. Хоча цього року вони відсвяткують уже сьому річницю від дня весілля.

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