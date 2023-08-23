У топі та спідниці з квітковим принтом: кронпринцеса Вікторія повернулася до роботи після відпустки

Кронпрінцесу Вікторію привітав Олле Бурелл, голова правління Стокгольмського міжнародного інституту води, коли вона прибула на церемонію вручення Стокгольмської дитячої водної премії у конгресцентрі Стокгольмської набережної.

Вікторія приїхала на захід у чорному топі з відкритими плечима від Maison Valentino, який поєднувала з жакардовою спідницею у квітковий принт від H&M та босоніжками на підборах від Saint Laurent.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Образ свій кронпринцеса доповнила сережками та кольє з цього ж комплекту від Swarowski, волосся зібрала у традиційний низький пучок та зробила легкий макіяж. На плечі в неї висіла маленька сумка на ремінці-ланцюжку.

Днями, нагадаємо, кронпринцеса Вікторія показала нові фото своїх дітей, які повернулися до навчання.

Принцеса Естель та принц Оскар / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

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