У топі та спідниці з квітковим принтом: кронпринцеса Вікторія повернулася до роботи після відпустки

Майбутня королева Швеції - принцеса Вікторія - повернулася до роботи після тривалої літньої відпустки.
Кронпрінцесу Вікторію привітав Олле Бурелл, голова правління Стокгольмського міжнародного інституту води, коли вона прибула на церемонію вручення Стокгольмської дитячої водної премії у конгресцентрі Стокгольмської набережної.
Вікторія приїхала на захід у чорному топі з відкритими плечима від Maison Valentino, який поєднувала з жакардовою спідницею у квітковий принт від H&M та босоніжками на підборах від Saint Laurent.
Образ свій кронпринцеса доповнила сережками та кольє з цього ж комплекту від Swarowski, волосся зібрала у традиційний низький пучок та зробила легкий макіяж. На плечі в неї висіла маленька сумка на ремінці-ланцюжку.
Днями, нагадаємо, кронпринцеса Вікторія показала нові фото своїх дітей, які повернулися до навчання.
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