У топі в смужку та босоніжках на підборах: королева Летиція дала старт новому навчальному року

З цієї нагоди королева Летиція одяглася у вільну жаккардову блузку в чорно-білу смужку з рукавами-ліхтариками Roberto Verino, чорні штани прямого крою з високою талією і взула босоніжки зі шкіри на невисоких підборах від Boss. Схоже, проблему зі зламаною фалангою пальця Летиція вже вирішила і може повернутись до взуття на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Свій елегантний образ королева доповнила невеликими золотими сережками-кільцями, каблучкою Coreterno, розпустила волосся і зробила денний макіяж у традиційних теплих відтінках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А днями ми показували вам ще один образ королеви Летиції в класичних штанях і білому топі, коли Її Величність організувала прийом для Асоціації жінок-музикантів та представників Іспанської асоціації бічного аміотрофічного склерозу в Королівському палаці в Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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