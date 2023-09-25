У топі з бантом на грудях: леді Амелія Віндзор на світській тусовці у Лондоні

На світський захід леді Амелія приїхала в топі на широких бретельках і з бантом на грудях, широких чорних штанях і короткому кардигані, а взута була в грубі шкіряні черевики.

Світле волосся леді Амелії було розпущене, на обличчі був легкий денний макіяж, а на шиї золотий ланцюг. Також на пальцях у Амелії було кілька золотих каблучок, а нігті були нафарбовані темно-червоним лаком.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія в порядку наслідування британського престолу посідає аж 43 місце і навряд чи коли-небудь вона його очолить. Але тим не менш увага публіки для неї є максимально пильною. У світських лондонських колах вона є максимально відомою особистістю.

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