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У топі з глибоким декольте та в окулярах: Іванку Трамп сфотографували за ланчем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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203
Час на прочитання
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У топі з глибоким декольте та в окулярах: Іванку Трамп сфотографували за ланчем

Іванка Трамп / Фото: Getty Images

Іванка Трамп була заскочена під час відпочинку зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером. Подружжя сфотографували папараці на балконі їхньої розкішної квартири в Серфсайді, штат Флорида.

П'ятничного дня Іванка та її чоловік Джаред Кушнер були зазнімковані під час обіду на великому балконі з видом на Атлантичний океан.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер / © Getty Images
Іванка Трамп та Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

41-річна Іванка була одягнена у білий топ із довгими рукавами та V-подібним вирізом, який підкреслював її декольте та сонцезахисні окуляри-авіатори, а біляве волосся зібрала у низький пучок. На обличчі Трамп мала легкий макіяж, а у вухах були мініатюрні сережки з камінням.

Іванка перебувала в гарному настрої, розмовляла з друзями і обіймала чоловіка, коли їх заскочили папараці.

Іванка Трамп / © Getty Images
Іванка Трамп / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
203
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