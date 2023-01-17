У топі з глибоким вирізом та штанях: стильний вихід принцеси Софії на червону доріжку

Кронпринц Даніель, принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія вийшли на червону доріжку Idrottsgalan 2023 – шведський спортивний галаконцерт на Avicii Arena у Стокгольмі.

Кронпринц Даніель, принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

На доріжці принцеса Софія з'явилася у чорному двобортному топі з V-подібним вирізом на декольте від бренду Dorothee Schumacher за 395 євро та широких штанях від цієї марки за 279 євро. У руках Її Високості був чорний плетений клатч Bottega Veneta за 3417 доларів, а взута вона була в сині туфлі-човники від Jimmy Choo за 698 доларів.

Вечірній лук принцеса доповнила зачіскою, зібраною в пучок, сережками-висячками та каблучкою із трьома каміннями на пальці. Софія мала скромний, але досить стильний вигляд.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Її чоловік Карл Філіп одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика, а взув лаковані туфлі. Кронпринц Даніель, чоловік кронпринцеси Вікторії, майбутньої королеви Швеції, був у темно-синьому смокінгу та чорних штанях, білій сорочці, краватці-метелику і теж у шкіряних туфлях.

Кронпринц Даніель, принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Софія одягла не найвдалішу сукню на різдвяний концерт.

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