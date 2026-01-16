- Дата публікації
У топі з квітковими аплікаціями і рюшами: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у білосніжному вбранні приїхала до Японії
Джорджа Мелоні зустрілася зі своєю японською колегою у Токіо.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з офіційним візитом приїхала до Токіо. Вона зустрілася зі своєю японською колегою Санае Такаїті. Разом вони оглянули почесну варту в офісі прем’єр-міністерки в Токіо, а потім провели спільну пресконференцію.
Мелоні обрала для своєї появи білосніжний ансамбль. На ній був подовжений жакет, штани-палацо зі стрілками і топ, прикрашений квітковими аплікаціями і рюшами. Взута політикиня була у бежеві лаковані туфлі-човники.
Джорджа зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками з великими перлинами.
Санае була одягнена у чорну сукню міді та елегантний синій жакет із лацканами, які донизу переходили у бант і були доповнені двома срібними ґудзиками. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на зручних підборах. Лук Такаїті завершила перлинними прикрасами.
