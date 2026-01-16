Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з офіційним візитом приїхала до Токіо. Вона зустрілася зі своєю японською колегою Санае Такаїті. Разом вони оглянули почесну варту в офісі прем’єр-міністерки в Токіо, а потім провели спільну пресконференцію.

Мелоні обрала для своєї появи білосніжний ансамбль. На ній був подовжений жакет, штани-палацо зі стрілками і топ, прикрашений квітковими аплікаціями і рюшами. Взута політикиня була у бежеві лаковані туфлі-човники.

Джорджа зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками з великими перлинами.

Санае була одягнена у чорну сукню міді та елегантний синій жакет із лацканами, які донизу переходили у бант і були доповнені двома срібними ґудзиками. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на зручних підборах. Лук Такаїті завершила перлинними прикрасами.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні показала святкове фото, на якому постала з червоною помадою і келихом вина.