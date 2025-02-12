У топі з оголеними плечами: фотографи зазнімкували дружину віцепрезидента США з дітьми у паризькому аеропорту

Уша Венс для перельоту обрала образ total black.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс потрапили до об'єктивів фотографів у паризькому аеропорту Орлі. Віцепрезидент прибув до Франції, щоб взяти участь у саміті зі штучного інтелекту у Парижі.
На руках Джей Ді ніс доньку Мірабель, а поряд йшли їхні сини – Еван і Вівек.
Уша з'явилася там в образі total black. На ній був чорний обтислий топ із оголеними плечима і штани палацо. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах.
Джей Ді був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і блакитну краватку.
На хлопчиках були чорні пальта і штани з принтом, а на дівчині – пончо кольору бургунді і яскраві штани.
Нагадаємо, Уша Венс у блакитній мереживній сукні з лелітками з'явилася на традиційному інавгураційному балі.
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