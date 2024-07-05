У топі з рюшами та рожевій мініспідниці: Амелія Віндзор сходила на виставку

28-річна королівська особа була заскочена дорогою на захід, а потім уже і на самій виставці. Дівчина одяглася цього дня в білий топ на тонких бретельках, який носила без бюстгальтера. Він був з V-подібним вирізом, з рюшами під грудьми та поєднувала його Амелія з ніжно-рожевою мініспідницею на запах. Взута аристократка була в смарагдові шкіряні лофери на шнурівці, а в руках тримала мініатюрну сумку-будиночок від бренду Lulu Guinness.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

У Амелії було розпущене волосся, а на обличчі був легкий макіяж, у якому вона підкреслила свої пухкі губи блиском. Також дівчина одягла зелене та біле намисто, одне з них було з маленькою підвіскою, а на її зап'ястях було по кілька браслетів.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як леді Амелія відвідала літню вечерю Nobody's Child в одному із закладів Лондона, де з'явилася в короткому жителі та широких чорних штанях зі стрілками.

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