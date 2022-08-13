У топі з V-подібним декольте: переможниця "Холостяка-11" повернулася до України

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан повідомила фоловерам в Instagram Stories, що вона повернулася додому, до Києва.

Спочатку дівчина показала відео з літаком.

Фото: Instagram Анни Богдан

А потім Богдан опублікувала селфі, зроблене на тлі клумби з квітами. Одягнена Анна у білий трикотажний топ із V-подібним декольте. Частину волосся вона зібрала у хвіст і прикрасила вуха великими сережками-кільцями. Ніжний макіяж завершив її лук.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Щаслива бути в Україні", - написала дівчина на знімку.

Нагадаємо, Анна була у Лондоні, звідки тішила підписників цікавими світлинами.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

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