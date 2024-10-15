У топі з V-подібним вирізом і спідниці максі: дружина Шарля Мішеля в елегантному образі прийшла на банкет

Амелі Дербодренг’єн у своєму аутфіті поєднала чорний і синій кольори.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель і його громадянська дружина Амелі Дербодренг’єн відвідали державну вечерю у Єлисейському палаці, яку організували президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон з нагоди офіційного візиту короля Бельгії Філіпа і королеви Матильди.

Амелі продемонструвала елегантний образ. На ній був чорний топ із V-подібним вирізом, чорний вкорочений жакет із зав'язкою та короткими пишними рукавами, а також синя спідниця максі.

Амелі Дербодренг’єн і Шарль Мішель / Фото: Getty Images

Дербодренг’єн зробила акуратне укладання, легкий макіяж, вуха прикрасила золотими сережками, а на пальці красувалася золота каблучка. У руці вона тримала чорний клатч.

Шарль був одягнений у чорний костюм із білою хусткою-паше, білу сорочку, чорну краватку з принтом і чорні туфлі.

Нагадаємо, господарка заходу у Єлисейському палаці – Бріжит Макрон – сяяла у вечірній чорній сукні максі, яка мала прозорі верх і рукави та була розшита стразами з флористичним мотивом.

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