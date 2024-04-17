У топі з відкритими плечима та атласній спідниці: королева Летиція на зустрічі з іспанською громадою в Амстердамі

Вчора королівська пара була присутня на прийомі перед іспанською громадою в готелі NH Collection Amsterdam Barbizon Palace в Амстердамі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

На цю зустріч королева Летиція приїхала у чорному топі з відкритими плечима та спідниці-міді з атласу відтінку металік від свого улюбленого бренду Boss. Талію королеви підкреслював широкий чорний пояс. Взута її Величність була в туфлі Carolina Herrera з відкритою п'ятою, а в руках тримала клатч Bottega Veneta – один із своїх улюблених. У королеви був гарний макіяж та зачіска, а у вухах виблискували квіткові сережки з камінням.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп був одягнений у той самий сірий костюм, блакитну сорочку і строкату краватку, які носив в аеропорту, коли з дружиною сідав на літак у Мадриді. А ось Летиція там з'явилася в чорному костюмі від Boss, білому топі та туфлях Massimo Dutti.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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