У топі з вирізом "човник" та спідниці H&M: кронпринцеса Мері зачарувала вечірнім образом

Спадкова принцеса Мері та її чоловік кронпринц Фредерік відвідали ще один захід, організований для данської королівської родини королем та королевою Іспанії.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік відвідали виставку Гоакіна Сорольї "Світло в русі", а потім вечерю в музеї Гліптотекет, яку організували король Іспанії Філіп VI та королева Летиція.

Мері одягла цього вечора чорний топ з вирізом "човник", спідницю міді від H&M з жакардовим візерунком, чорні туфлі на високих підборах Gianvito Rossi, доповнила образ тонкою золотою підвіскою з літерою "F" (ініціал її чоловіка Фредеріка) від Halberstadt і гарними квітковими сережками.

Волосся кронпринцеси було зібрано в зачіску, а макіяжем вона підкреслила очі і губи.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Майбутній король Данії – кронпринц Фредерік був у синьому костюмі у тонку смужку, білій сорочці, із синьою краваткою у цятку та у чорних туфлях.

На вечорі сяяла і королева Летиція, вона з'явилася у сукні з паєтками та вирізом на декольте.

Кронпринцеса Мері, кронпринц Фредерік, королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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