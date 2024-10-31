У топі з вирізом і картатих штанях: Амелія Віндзор на тусовці в Лондоні

Леді Амелія Віндзор відвідала публічний захід у Лондоні.
Дівчина взяла участь у відкритті Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet в універмазі Selfridges у британській столиці.
Леді Амелія знову з'явилася на публіці в чорному топі, цього разу з невеликим вирізом на декольте, а також чорно-білих широких картатих штанях з високою талією. Аутфіт Амелія доповнила бордовими туфлями-лоферами, плетеною чорною сумкою на плечі, численними золотими браслетами та каблучками на пальцях. Також на шиї дівчина мала золоте намисто з серцем. Волосся було розпущене, а на обличчі класичний макіяж натуральних відтінків.
Обтислий топ у гардеробі леді Амелії Віндзор – річ безперечно одна з її улюблених. Деякі її образи ми показували вам ось у цій добірці.
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