У топі з вирізом і штанях галіфе: королеву Ранію заскочили в аеропорту Венеції

Королева Ранія / © Getty Images

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Її Величність королеву Йорданії зазнімкували в аеропорту Венеції «Марко Поло», коли вона вилітала додому до Йорданії.

Королева була одягнена в білий топ з вирізом на декольте та чорні штани галіфе. На плечі у королеви була величезна чорна сумка із золотими кільцями, також золоті сережки були у вухах, волосся Ранія розпустила і одягла чорні сонцезахисні окуляри на обличчя. Її волосся було укладено в зачіску, ймовірно, укладання залишилося ще від дня весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес на яке вона до Венеції і приїздила.

Королева Ранія / © Getty Images

Нагадаємо, для весільної церемонії королева Ранія обрала ніжну та милу райдужну сукню від Armani Prive з кутюрної колекції весна-літо 2025 та прикрила плечі накидкою.

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Королева Ранія з донькою принцесою Іман (позаду неї) / © Getty Images

На церемонії також з’явився її син кронпринц Хусейн із дружиною принцесою Раджвою та дочка принцеса Іман із чоловіком Джамілем Терміотісом.