У total black look: кронпринцеса Вікторія захопила аутфітом на зустрічі з Уельськими

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель прибули з офіційним візитом до Великої Британії.

Учора шведську кронпару вітали принц та принцеса Уельські у Віндзорському замку.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Associated Press

А ввечері всі четверо відвідали Королівську естрадну виставу у Королівському Альберт-голі в Лондоні. Образ принцеси Уельської ми вам уже показували, вона знову обрала сукню незвичайного крою з кейпрукави.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Associated Press

А ось шведська кронпринцеса одяглася в total black look. На ній була сукня Toteme з досить відкритою зоною декольте, клатч від цього самого бренду в руках та чорні туфлі-човники на підборах. На шиї у кронпринцеси було золоте кольє та ланцюг, у вухах подвійні сережки прямокутної форми, також вона зробила насичений макіяж очей і рожевим блиском підкреслила губи.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Associated Press

Її чоловік кронпринц Даніель був у темно-синьому смокінгу, білосніжній сорочці та чорній краватці-метелику. Принц Вільям також одягнув смокінг, але тільки чорний.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Принц і принцеса Уельські з кронпринцесою Вікторією та кронпринцем Фредеріком / Фото: Associated Press

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