- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
У total black look: Лео Мессі з дружиною Антонеллою приїхав на церемонію принцеси Астурійської
Ліонель Мессі та його дружина Антонела Роккуццо прибули до Іспанії.
Аргентинського футболіста та інфлюєнсерку зазнімкували фотографи біля готелю «Реконкіста» напередодні церемонії вручення премії принцеси Астурійської в Ов'єдо.
38-річна Антонелла була одягнена в чорний топ з рукавами три чверті і широкі чорні штани з високою талією і поясом, взула знаменитість чорні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці. Волосся Роккуццо розпустила і зробила укладання, також у її вухах виблискували сережки, а на обличчі був виразний макіяж.
Мессі також був елегантний, одягнений у чорний смугастий костюм, чорну сорочку і взутий у шкіряні туфлі. Він обіймав свою дружину за талію, коли вони разом позували фотографам.
Нагадаємо, що церемонію вручення премій принцеси Астурійської відвідає сьогодні і королівська родина Іспанії – король Філіп VI, королева Летиція, а також, можливо, їхні доньки – принцеса Леонор та інфанта Софія.