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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У total black look: Лео Мессі з дружиною Антонеллою приїхав на церемонію принцеси Астурійської

Ліонель Мессі та його дружина Антонела Роккуццо прибули до Іспанії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі

Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі / © Getty Images

Аргентинського футболіста та інфлюєнсерку зазнімкували фотографи біля готелю «Реконкіста» напередодні церемонії вручення премії принцеси Астурійської в Ов'єдо.

38-річна Антонелла була одягнена в чорний топ з рукавами три чверті і широкі чорні штани з високою талією і поясом, взула знаменитість чорні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленьку чорну сумку на короткій ручці. Волосся Роккуццо розпустила і зробила укладання, також у її вухах виблискували сережки, а на обличчі був виразний макіяж.

Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі / © Getty Images

Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі / © Getty Images

Мессі також був елегантний, одягнений у чорний смугастий костюм, чорну сорочку і взутий у шкіряні туфлі. Він обіймав свою дружину за талію, коли вони разом позували фотографам.

Нагадаємо, що церемонію вручення премій принцеси Астурійської відвідає сьогодні і королівська родина Іспанії – король Філіп VI, королева Летиція, а також, можливо, їхні доньки – принцеса Леонор та інфанта Софія.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

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