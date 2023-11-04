У традиційному кімоно персикового відтінку: японська принцеса Како продемонструвала милий образ

Японська принцеса Како прибула до Ліми, столиці Перу, з офіційним візитом.
3 листопада принцеса Како відвідала захід у Японському культурному центрі в Лімі, присвячений 150-річчю дипломатичних відносин між Японією та Перу.
28-річна принцеса проведе у американській країні шість днів, а також очолить церемонію, присвячену початку двосторонніх відносин, які діють від 1873 року, коли обидві країни підписали договір про дружбу, торгівлю та мореплавання.
Для заходу в Японському культурному центрі Како вбралася в традиційне японське кімоно ніжно-персикового відтінку та взуття дрозі.
Волосся принцеса зібрала в пучок і зробила дуже легкий макіяж із блискучими тінями на очах.
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