У традиційному кімоно персикового відтінку: японська принцеса Како продемонструвала милий образ

Японська принцеса Како прибула до Ліми, столиці Перу, з офіційним візитом.

3 листопада принцеса Како відвідала захід у Японському культурному центрі в Лімі, присвячений 150-річчю дипломатичних відносин між Японією та Перу.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

28-річна принцеса проведе у американській країні шість днів, а також очолить церемонію, присвячену початку двосторонніх відносин, які діють від 1873 року, коли обидві країни підписали договір про дружбу, торгівлю та мореплавання.

Для заходу в Японському культурному центрі Како вбралася в традиційне японське кімоно ніжно-персикового відтінку та взуття дрозі.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Волосся принцеса зібрала в пучок і зробила дуже легкий макіяж із блискучими тінями на очах.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Принцеса Како / Фото: Associated Press

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