У традиційній сукні і з яскравим намистом: перша леді В'єтнаму з чоловіком прибула до Токіо

© Associated Press

Реклама

Перша леді В’єтнаму Нго Фуонг Лі разом із чоловіком — президентом То Ламом — прибула з офіційним візитом до Токіо. У державному гостьовому будинку палацу Акасака подружжя зустріла прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті.

Нго Фуонг Лі постала в елегантному вбранні у традиційному в’єтнамському стилі. На ній була довга сукня аозай темно-сірого кольору. Вбрання мало приталений силует, високий комір-стійку, довгі рукави і розрізи з боків, з-під яких виднілися чорні широкі штани.

Реклама

Нго Фуонг Лі, То Лам, Санае Такаїті / © Associated Press

Головним акцентом її аутфіту стало масивне багатошарове намисто з червоних намистин, яке ефектно контрастувало з темним вбранням.

Реклама

Свій аутфіт Нго Фуонг Лі доповнила невеликим блискучим клатчем-футляром темного кольору, який тримала в руці.

Нго Фуонг Лі, То Лам, Санае Такаїті / © Associated Press

Перша леді зібрала чорне волосся в акуратну елегантну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були лаконічні сережки з камінням.

Новини партнерів