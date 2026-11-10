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У традиційній сукні і з яскравим намистом: перша леді В'єтнаму з чоловіком прибула до Токіо
Дружина президента В'єтнаму продемонструвала елегантний образ у національному стилі, який доповнила ефектною прикрасою на шиї.
Перша леді В’єтнаму Нго Фуонг Лі разом із чоловіком — президентом То Ламом — прибула з офіційним візитом до Токіо. У державному гостьовому будинку палацу Акасака подружжя зустріла прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті.
Нго Фуонг Лі постала в елегантному вбранні у традиційному в’єтнамському стилі. На ній була довга сукня аозай темно-сірого кольору. Вбрання мало приталений силует, високий комір-стійку, довгі рукави і розрізи з боків, з-під яких виднілися чорні широкі штани.
Головним акцентом її аутфіту стало масивне багатошарове намисто з червоних намистин, яке ефектно контрастувало з темним вбранням.
Свій аутфіт Нго Фуонг Лі доповнила невеликим блискучим клатчем-футляром темного кольору, який тримала в руці.
Перша леді зібрала чорне волосся в акуратну елегантну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були лаконічні сережки з камінням.