У трав'яній сукні і блакитно-жовтому намисті: Ненсі Пелосі виступила у Вашингтоні

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі кожен свій образ доповнює аксесуарами з українською символікою.
Ненсі Пелосі виступила на заході у Вашингтоні напередодні голосування Палати представників щодо Закону про захист здоров’я жінок і Закону про забезпечення права жінок на репродуктивну свободу. Там були також присутні жінки-демократки.
Пелосі одягла сукню міді соковитого трав'яного кольору і замшеві бежеві туфлі.
Свій аутфіт Ненсі доповнила синьо-жовтим браслетом, який практично не знімає, і блакитно-жовтим намистом. До сукні спікерка прикріпила значок українського прапора поряд із американським. Таким чином політикиня демонструє свою підтримку українському народу.
Спікерка зробила акуратне укладання і макіяж. Від сонця вона одягла окуляри у черепаховій оправі.
Нагадаємо, раніше Пелосі з'явилася перед журналістами в елегантній чорній сукні-футлярі довжини міді, яку вона поєднала із чорними туфлями. До вбрання вона прикріпила золоту брошку у вигляді американського прапора.
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