У трав'яному костюмі і блакитній водолазці: прессекретарка Байдена експериментує з кольорами в образі

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у яскравому діловому аутфіті. Карін продовжує експериментувати з кольорами у своїх луках. Цього разу вона одягла штанний костюм трав'яного відтінку, який поєднала з блакитною водолазкою.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Як завжди свій образ вона доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем з персиково-димчастими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були її улюблені золоті сережки-кільця з камінням.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр червоно-білий джемпер-поло з короткими рукавами і срібними ґудзиками скомбінувала з чорною спідницею-олівцем.

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