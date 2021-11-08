У трав'яному костюмі і ботильйонах: Юлія Мендель у діловому образі знялася у фотосеті

Колишня речниця президента України знялася у новій фотосесії.
Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель останнім часом дуже полюбила зніматися у фотосесіях.
В Instagram Stories вона показала нові світлини з фотознімання. На першій світлині Юлія постала у діловому костюмі трав'яного кольору, який складався із двобортного жакета і широких штанів. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами.
На іншому фото Мендель позує у чорній водолазці, чорному жакеті та сірих штанях. Її вуха прикрашають сережки-кільця.
Раніше ексречниця показала фото, на яких була зазнімкована у блакитній сорочці, зав'язаній на талії, і чорних штанях. Свій аутфіт вона доповнила укладанням з мокрим ефектом та ніжним макіяжем.
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