У трав'яному костюмі та з новою зачіскою: кронпринцеса Вікторія на заході у Гуддінгу

Шведська кронпринцеса Вікторія відвідала сьогодні госпіталь у Гуддінгу і з'явилася на публіці у яскравому образі та з новою зачіскою.

Майбутня королева Швеції відвідала The Tobias Register у лікарні Гуддінг. Цей регістр зіставляє людей, що живуть із небезпечними для життя захворюваннями крові, та донорів, які хочуть поділитися своїми стовбуровими клітинами крові.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Принцеса приїхала у штанному костюмі трав'яного кольору, який поєднала із чорною блузкою з бантом на шиї, шкіряними гостроносими чоботями на шпильках і клатчем. Свій сьогоднішній образ Вікторія доповнила золотими пласкими сережками, тонким золотим ланцюжком на шиї та улюбленим годинником на зап'ясті. Вона мала легкий денний макіяж, а волосся цього разу вона зібрала у високий хвіст.

Кронпринцеса мала дуже гарний вигляд та люб'язно поспілкувалася з пацієнтами та співробітниками госпіталю.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Кілька днів тому, нагадаємо, ми бачили кронпринцесу у твідовому жакеті та спідниці-плісе. Разом із чоловіком принцом Даніелем Її королівська Високість була присутня на святкуванні 50-річчя Апеляційного суду в Гетеборзі.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем / Фото: Getty Images

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