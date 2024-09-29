У трав'яному костюмі й оксамитових туфлях: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

Карін Жан-П’єр любить яскраві кольори, тож часто свторює з ними свої ділові луки.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Там вона з'явилася у яскравому діловому образі. На ній був костюм травяного кольору, який складався з жакета з одним ґудзиком і прямих штанів зі стрілками, а також чорний топ.
Аутфіт Карін доповнила улюбленими оксамитовими бежевими туфлями.
У Жан-П’єр була об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр одягла на роботу сукню бананового кольору довжиною міді з короткими рукавами і круглим вирізом.
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