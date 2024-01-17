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У трав'яному жакеті та молочній спідниці: герцогиня Софі відвідала благодійну організацію

У трав'яному жакеті та молочній спідниці: герцогиня Софі відвідала благодійну організацію

Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала благодійну організацію.

Її Високість прибула у поселення Кетрін Лоу (KLS) — це благодійна організація в Баттерсі, яка була відкрита покійною королевою-матір'ю, коли та ще була герцогинею Йоркської 1924 року.

У королівському акаунті у X поділилися фото королеви-матері Єлизавети, коли вона відвідувала організацію 1964 року.

KLS має 100-річний досвід боротьби з бідністю та ізоляцією, а також об'єднання спільноти. Завдяки своїм основним програмам організація підтримує понад 500 вразливих місцевих жителів, включаючи людей похилого віку, сім'ї та біженців.

Героцгиня Единбурзька приїхала у блейзері кольору трави з поясом на талії Giuliva Heritage, під нього одягла кашеміровий джемпер з коміром-стійкою кольору слонової кістки N Peal Cashmere і вовняну спідницю-міді Jil Sander. Софі взула коричневі чоботи із замші Gianvito Rossi і в руках тримала клатч-конверт Sophie Habsburg.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images
Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Софі розпустила волосся, зробила лаконічний макіяж і одягла золоті сережки з камінням у вуха.

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