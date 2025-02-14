У трав'яному жакеті та штанях-кльош: герцогиня Софі відвідала авіабазу

Її Високість як почесний командор авіації прибула з візитом на базу Королівських ВПС Віттерінг у Пітерборо. На Софі був подовжений блейзер трав'яного кольору з поясом, що підкреслює талію від Giuliva Heritage, бежевий светр з високою горловиною, коричневі штани Gabriela Hearst і чоботи на підборах.

Герцогиня зібрала волосся в низький хвіст, одягла сережки-півкільця Giulia Barela Jewelry та дві золоті підвіски на шиї. Софі зробила лаконічний макіяж та усміхалася на камеру.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Софі та її чоловік принц Едвард повернулися з поїздки до Непалу, деякі її образи з подорожі ми вам показували.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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