У трав'яному жакеті та штанях-кльош: герцогиня Софі відвідала авіабазу

Герцогиня Единбурзька Софі продемонструвала на публіці практично весняний аутфіт.
Її Високість як почесний командор авіації прибула з візитом на базу Королівських ВПС Віттерінг у Пітерборо. На Софі був подовжений блейзер трав'яного кольору з поясом, що підкреслює талію від Giuliva Heritage, бежевий светр з високою горловиною, коричневі штани Gabriela Hearst і чоботи на підборах.
Герцогиня зібрала волосся в низький хвіст, одягла сережки-півкільця Giulia Barela Jewelry та дві золоті підвіски на шиї. Софі зробила лаконічний макіяж та усміхалася на камеру.
Нагадаємо, нещодавно Софі та її чоловік принц Едвард повернулися з поїздки до Непалу, деякі її образи з подорожі ми вам показували.
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