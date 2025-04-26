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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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63
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У тренчі Dolce & Gabbana і з сумкою Hermès: Меланія Трамп із чоловіком прибула до Італії на похорон Папи Римського

Перша леді США у стильному образі з’явилася в аеропорту Рима.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія і Дональд Трампи

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп прибули до Італії, щоб відвідати похорон Папи Римського, який відбудеться 26 квітня у Ватикані. Це перший закордонний візит Дональда Трампа за його другої президентської каденції.

Президентське подружжя зазнімкували у міжнародному аеропорту Леонардо да Вінчі у Ф’юмічіно у Римі.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Перед відльотом до Італії Трамп біля Білого дому поспілкувався з журналістами. А потім подружжя сфотографували, як воно йшло південною галявиною на борт Marine One.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Для перельоту перша леді обрала двобортний тренч із поясом, під яким на ній було чорне вбрання. Аутфіт Меланія доповнила чорними гостроносими балетками з чорними пряжками від Roger Vivier і чорною сумкою Hermès Birkin.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Дружина президента зробила гарну зачіску з локонами і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп на аудієнції у Папи Франциска у 2017 році (під час першої каденції її чоловіка-президента) з’явилася у чорній мереживній сукні від Dolce & Gabbana і з чорною мантильєю на голові.

До слова, на похорон Папи Римського має прибути 50 президентів і 10 монархів.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

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