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У тренчі Dolce & Gabbana і з сумкою Hermès: Меланія Трамп із чоловіком прибула до Італії на похорон Папи Римського
Перша леді США у стильному образі з’явилася в аеропорту Рима.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп прибули до Італії, щоб відвідати похорон Папи Римського, який відбудеться 26 квітня у Ватикані. Це перший закордонний візит Дональда Трампа за його другої президентської каденції.
Президентське подружжя зазнімкували у міжнародному аеропорту Леонардо да Вінчі у Ф’юмічіно у Римі.
Перед відльотом до Італії Трамп біля Білого дому поспілкувався з журналістами. А потім подружжя сфотографували, як воно йшло південною галявиною на борт Marine One.
Для перельоту перша леді обрала двобортний тренч із поясом, під яким на ній було чорне вбрання. Аутфіт Меланія доповнила чорними гостроносими балетками з чорними пряжками від Roger Vivier і чорною сумкою Hermès Birkin.
Дружина президента зробила гарну зачіску з локонами і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.
Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Меланія Трамп на аудієнції у Папи Франциска у 2017 році (під час першої каденції її чоловіка-президента) з’явилася у чорній мереживній сукні від Dolce & Gabbana і з чорною мантильєю на голові.
До слова, на похорон Папи Римського має прибути 50 президентів і 10 монархів.