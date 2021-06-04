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У тренчі і сережках королеви: герцогиня Кейт з'явилася на обкладинці глянцю

У тренчі і сережках королеви: герцогиня Кейт з'явилася на обкладинці глянцю

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Нещодавно принц Вільям і його дружина герцогиня Кетрін повернулися з туру Шотландією.

Канадський журнал Hello! помістив фотографію герцогині Кембриджської, зроблену на одному із заходів в турі на обкладинку свого нового випуску. У номері розповідають про тур королівської пари і називають його романтично-ностальгічним. Шанувальники Кейт і Вільяма знають, що вони познайомилися саме в Шотландії, під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, це місце для них дуже особливе, адже тут почалася їхня історія кохання.

Кадр був зроблений, коли Кембриджські разом зі співробітниками Національної системи охорони здоров'я вирушили дивитися фільм "Круелла".

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

На показі герцогиня з'явилася в тренчі від Holland Cooper в шотландську клітинку, спідниці від Joseph, туфлях на підборах і сапфірових сережках з колекції королеви Єлизавети II. Волосся її було зібране в високий хвіст, а на обличчі був макіяж. Перед показом фільму герцогиня Кетрін виступила з невеликою промовою, віддаючи данину поваги співробітникам NHS у всій Шотландії і подякувала їм за їхню відданість справі під час пандемії.

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Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська Кейт / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська Кейт / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська Кейт / © Getty Images
Принц Вільям та герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Принц Вільям та герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Принц Вільям та герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / © Getty Images
Герцогиня Кембриджська та принц Вільям в турі Шотландією (28 фото)