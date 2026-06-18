У тренчі, спідниці та балетках: стильна королева Мері приїхала на відкриття скульптури

Королева Мері / © Getty Images

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Це остання кам'яна скульптура на островах Додеканес.

"Додекаліттен" - це монумент і художній проєкт у Крагенесі на півночі Лолланда. Монумент натхненний кам'яними колами минулого і складається з 12 гранітних скульптур, кожна заввишки від семи до дев'яти метрів. Кам'яні скульптури височіють над водами Смоланда, повідомляє королівський палац.

Королева Мері / © Getty Images

Проєкт був створений скульптором Томасом Кадзіолою у співпраці з композитором Уейном Сігелом. Будівництво комплексу Dodecalite розпочалося 2009 року та нарешті завершилося.

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Королева Мері приїхала на зустріч у бежевій максіспідниці, тренчі, взута у двокольорові балетки і пов'язала на шию об'ємний блакитний шарф. Королева розпустила волосся і зробила виразний макіяж, одягла золоті сережки-висячки, а також кілька золотих браслетів та каблучок.

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