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У тренчі, спідниці та балетках: стильна королева Мері приїхала на відкриття скульптури
Данська королева Мері днями відвідала відкриття останньої скульптури із серії «Додекаліттен» у Торризі, неподалік Стоккемарке.
Це остання кам'яна скульптура на островах Додеканес.
"Додекаліттен" - це монумент і художній проєкт у Крагенесі на півночі Лолланда. Монумент натхненний кам'яними колами минулого і складається з 12 гранітних скульптур, кожна заввишки від семи до дев'яти метрів. Кам'яні скульптури височіють над водами Смоланда, повідомляє королівський палац.
Проєкт був створений скульптором Томасом Кадзіолою у співпраці з композитором Уейном Сігелом. Будівництво комплексу Dodecalite розпочалося 2009 року та нарешті завершилося.
Королева Мері приїхала на зустріч у бежевій максіспідниці, тренчі, взута у двокольорові балетки і пов'язала на шию об'ємний блакитний шарф. Королева розпустила волосся і зробила виразний макіяж, одягла золоті сережки-висячки, а також кілька золотих браслетів та каблучок.
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