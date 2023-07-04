У тренчі та човниках у тон: королева Камілла обрала несподіваний образ для світського виходу

Король Чарльз III та королева Камілла проводять цей тиждень у Шотландії на так званому Голірудському тижні.

Щороку наприкінці червня чи на початку липня монарх приїжджає до Шотландії, де відвідує різні регіони, спілкується з місцевими жителями та зустрічається з представниками різних благодійних організацій. Для Чарльза в особі короля цього року цей захід відбувається вперше.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні король та його дружина Камілла відкрили меморіальну дошку біля нових Ювілейних воріт, встановлену біля входу до Abbey Yard на ознаменування платинового ювілею королеви Єлизавети II, у палаці Голірудхаус в Единбурзі.

Королева Камілла з'явилася на урочистій церемонії у бежевому тренчі та туфлях-човниках, підібраних до тону. Вона мала гарне укладання і легкий макіяж, у вухах у неї сяяли сережки з перлинними підвісками, а на зап'ясті було кілька золотих браслетів, зокрема й улюблений від французького бренду Van Cleef & Arpels. Також у руках Її Величність тримала прозору парасольку-тростину.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III був у темно-синьому смугастому костюмі, світлій сорочці та у своїй улюбленій краватці – незмінна класика, якій відданий монарх.

Очікується, що пара організує Garden Party у Голірудгаусі, а також завтра у короля відбудеться так звана коронація в Шотландії.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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