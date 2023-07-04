У тренчі та човниках у тон: королева Камілла обрала несподіваний образ для світського виходу

Король Чарльз III та королева Камілла проводять цей тиждень у Шотландії на так званому Голірудському тижні.
Щороку наприкінці червня чи на початку липня монарх приїжджає до Шотландії, де відвідує різні регіони, спілкується з місцевими жителями та зустрічається з представниками різних благодійних організацій. Для Чарльза в особі короля цього року цей захід відбувається вперше.
Сьогодні король та його дружина Камілла відкрили меморіальну дошку біля нових Ювілейних воріт, встановлену біля входу до Abbey Yard на ознаменування платинового ювілею королеви Єлизавети II, у палаці Голірудхаус в Единбурзі.
Королева Камілла з'явилася на урочистій церемонії у бежевому тренчі та туфлях-човниках, підібраних до тону. Вона мала гарне укладання і легкий макіяж, у вухах у неї сяяли сережки з перлинними підвісками, а на зап'ясті було кілька золотих браслетів, зокрема й улюблений від французького бренду Van Cleef & Arpels. Також у руках Її Величність тримала прозору парасольку-тростину.
Король Чарльз III був у темно-синьому смугастому костюмі, світлій сорочці та у своїй улюбленій краватці – незмінна класика, якій відданий монарх.
Очікується, що пара організує Garden Party у Голірудгаусі, а також завтра у короля відбудеться так звана коронація в Шотландії.
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