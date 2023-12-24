У тренчі та футболці з принтом: дочка Джо Байдена під прицілом папараці у Білому домі

42-річну Ешлі Байден сфотографували з її 53-річним братом Гантером на території Білого дому, коли вони прямували на борт Marine One.

Ймовірно, сім'я вирушила у свій великий будинок у Кемп-Девіді, в штаті Меріленд, щоб провести там різдвяні канікули.

Ешлі одягла для перельоту світлий тренч, джинси та білу футболку з принтом. Також на ній було чорне взуття, прикрашене камінням, а на плечі висіла велика сумка. Волосся дочка президента розпустила і одягла на очі сонцезахисні окуляри у коричневій оправі.

Ешлі та Гантер Байден / Фото: Associated Press

Хантер же був у джинсах, черевиках та чорній куртці. На голові він мав кепку з написом USA, а на очах окуляри-авіатори, які також любить носити його батько. Чоловік вів за руку свого маленького сина Бо, який мав дуже стильний вигляд, адже був у зеленій куртці, кепці як у батька, та сонцезахисних окулярах.

Ешлі та Гантер Байден / Фото: Associated Press

Також можна помітити на задньому плані і матір малюка — Меліссу Коен, яка одяглася у все чорне.

Ешлі та Гантер Байден / Фото: Associated Press

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