У тренчі та креативних прикрасах: японська принцеса Како відвідала водоспад у Бразилії

Японська принцеса Како / © Associated Press

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Японська принцеса Како перебуває з офіційним візитом у Бразилії. До Латинської Америки вона прибула, щоб відзначити 130-ту річницю дипломатичних відносин між Японією та Бразилією.

Японська принцеса Како / © Associated Press

15 червня принцеса відвідала водоспади Ігуасу у Фос-ду-Ігуасу, де вона насолодилася не лише чарівною природою, а й поспілкувалася із працівниками парку, які розповіли їй про це місце.

Японська принцеса Како / © Associated Press

А для такого активного проведення часу Како одягла зручне вбрання, яке включало чорні штани, кросівки і чорний топ. Також японська принцеса сховалася від вітру за допомогою короткого тренчу вільного фасону, який був у бежевому відтінку.

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Однак найбільшу увагу привернули прикраси, які Како одягла, адже вона явно носила кольє, браслет та каблучки від одного бренду. Прикраси зроблені з м’якого матеріалу, можливо, силікону, у пастельних відтінках.

Японська принцеса Како / © Associated Press

Японська принцеса Како / © Associated Press

Японська принцеса Како / © Associated Press

Нагадаємо, що також під час своєї подорожі принцеса Како відвідала церемонію зі студентами та членами японської громади в Асоціації культурного центру Ніккей у Ріо-де-Жанейро. Там вона виступила з промовою і продемонструвала вбрання з градієнтом.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Японська принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images