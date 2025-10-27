- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
У тренчі та широких джинсах: стильна королева Летиція приїхала з сім'єю в село
Іспанська королівська родина відвідала Вальдесото, визнане найкращим селом Астурії 2025 року.
Візит відбувся наступного дня після церемонії вручення премії «Принцеса Астурійська» в Ов’єдо, де королева Летиція та король Філіпп VI з’явилися всією родиною.
У селі Вальдесото Летиція та її дочки — принцеса Леонор та інфанта Софія мило спілкувалися з місцевими жителями, а спадкоємиця престолу виголосила промову.
«Приємно бачити не лише турботу та підтримку ваших звичаїв. Ви дбаєте про людей похилого віку, розвиваєте автоспорт, не забуваєте про музику та гастрономію», — сказала юна принцеса.
Королева Летиція цього дня продемонструвала новий лук на публіці, одягнувши класичний тренч з поясом від Mango, темні джинси-кльош та взула замшеві руді черевики від Pedro García за 450 євро. Під тренчем Летиція мала короткий жакет Sezane. Волосся королева розпустила і зробила м’якший денний макіяж.
Нагадаємо на церемонії «Принцеси Астурійської» Її Величність сяяла у чорній сукні без бретельок від іспанського бренду Sybilla, доповнивши її шовковою накидкою. А до образу підібрала клатч та чорні лаковані туфлі від Magrit з відкритою п’ятою та на невисоких підборах.