У тренчі та широких джинсах: стильна королева Летиція приїхала з сім'єю в село

Королева Летиція / © Getty Images

Візит відбувся наступного дня після церемонії вручення премії «Принцеса Астурійська» в Ов’єдо, де королева Летиція та король Філіпп VI з’явилися всією родиною.

У селі Вальдесото Летиція та її дочки — принцеса Леонор та інфанта Софія мило спілкувалися з місцевими жителями, а спадкоємиця престолу виголосила промову.

Королева Летиція, принцеса Леонор, король Філіп VI, інфанта Софія / © Getty Images

«Приємно бачити не лише турботу та підтримку ваших звичаїв. Ви дбаєте про людей похилого віку, розвиваєте автоспорт, не забуваєте про музику та гастрономію», — сказала юна принцеса.

Королева Летиція цього дня продемонструвала новий лук на публіці, одягнувши класичний тренч з поясом від Mango, темні джинси-кльош та взула замшеві руді черевики від Pedro García за 450 євро. Під тренчем Летиція мала короткий жакет Sezane. Волосся королева розпустила і зробила м’якший денний макіяж.

Корольова Летиція / © Getty Images

Нагадаємо на церемонії «Принцеси Астурійської» Її Величність сяяла у чорній сукні без бретельок від іспанського бренду Sybilla, доповнивши її шовковою накидкою. А до образу підібрала клатч та чорні лаковані туфлі від Magrit з відкритою п’ятою та на невисоких підборах.