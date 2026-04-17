- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
У тренчі та з келихом: Меган Маркл приїхала з принцом Гаррі на матч з регбі
Герцог та герцогиня Сассекські відвідали матч з регбі між командами NSW Waratahs та Moana Pasifika в заключний вечір свого турне Австралією.
На трибунах сіднейського стадіону Меган з'явилася в тренчі верблюжого кольору, а принц Гаррі був одягнений у все чорне.
Як шанувальник цього виду спорту принц Гаррі раніше був покровителем Англійського союзу регбі. Після того, як він і Меган відмовилися від своїх робочих обов'язків у королівській родині 2020 року, заступництво повернулося до корони, а 2022 року його прийняла на себе принцеса Уельська Кейт.
Під час свого візиту до Австралії принц Гаррі також зміг спробувати свої сили в австралійському футболі — раніше ми показували фото з його візиту на стадіон.