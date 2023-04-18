У тренчі з дірками та яскравому костюмі: королева Максима приїхала до Італії

Королева Нідерландів Максима сьогодні була заскочена у громадському парку Biblioteca degli alberi (Бібліотека дерев) у Мілані.

51-річна дружина короля Віллема-Олександра продемонструвала образ у тренчі Claes Iversen Pazia з колекції 2019 року з безліччю отворів та поясом на талії, була в яскравому штанному костюмі та одягла сонцезахисні окуляри із золотою оправою від Cartier.

Королева Максима / Фото: Associated Press

У королеви було розпущене і красиво укладене біляве волосся, вона також зробила макіяж у теплих відтінках, а в руках тримала золотий клатч від Begüm Khan.

Минулого тижня, нагадаємо, королева Максима провела кілька днів у компанії першої леді Франції Бріжит Макрон.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королева Максима / Фото: Associated Press

Жінки відвідували знаменитий сад Кекенгоф, який називають найкрасивішим весняним садом у світі, а також королівське подружжя влаштувало для своїх гостей прийом у палаці.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королева Максима / Фото: Associated Press

Читайте також: