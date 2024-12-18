У трикотажній сукні і картатому жакеті з паєтками: Джилл Байден в ефектному луку постала на дитячому заході

Джилл Байден провела у Білому домі захід Toys for Tots, на який запросила сім’ї військовослужбовців.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді виступила перед гостями і взяла участь у сортуванні іграшок для дітей.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На сімейному заході вона постала у красивому образі. На ній була кремова трикотажна сукня в рубчик від бренду Gabriela Hearst з коміром і V-подібним вирізом із маленькими ґудзиками. Зверху вона одягла двобортний сіро-бежевий картатий жакет, розшитий паєтками, від Veronica Beard. Взута Байден була у чорні замшеві чоботи на стійких підборах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл було улюблена зачіска з м'якими локонами, макіяж смокі-айс, сережки-зірки з камінням у вухах, золоті ланцюжки з підвісками на шиї, золоті браслети і каблучки на руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на нещодавньому заході у Білому домі Джилл Байден продемонструвала лук в елегантній закритій темно-синій сукні довжини міді з широкими плечима і драпуванням на животі. Там були присутні також її чоловік Джо Байден і маленький онук Бо.

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