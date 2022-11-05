У трикотажній сукні і лавандовому жакеті: Джилл Байден продемонструвала жіночний образ

У першої леді США – чудове почуття стилю. Кожен її вихід цьому підтвердження.
Джилл Байден завітала до штаб-квартири Американської федерації вчителів у Піттсбурзі. Там відбувся мітинг на підтримку місцевих кандидатів.
Перша леді обрала для цієї події ніжний жіночний образ. На ній була синя трикотажна сукня міді, зверху якої вона одягла лавандовий жакет із черепаховими ґудзиками.
Джилл зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Особливу увагу перша леді приділила прикрасам. У вухах у неї були сині сережки з камінням, на шиї – золоті ланцюжки з кулонами, а на руках – золоті браслети і каблучки з камінням. Французький манікюр завершив жіночний лук місіс Байден.
Нагадаємо, під час святкування Геловіну у Білому домі перша леді здивувала своїм образом. Вона вийшла до дітей у перуці, з артмакіяжем і крилами, які одягнула догори ногами.
Читайте також: