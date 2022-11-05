У трикотажній сукні і лавандовому жакеті: Джилл Байден продемонструвала жіночний образ

У першої леді США – чудове почуття стилю. Кожен її вихід цьому підтвердження.

Джилл Байден завітала до штаб-квартири Американської федерації вчителів у Піттсбурзі. Там відбувся мітинг на підтримку місцевих кандидатів.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для цієї події ніжний жіночний образ. На ній була синя трикотажна сукня міді, зверху якої вона одягла лавандовий жакет із черепаховими ґудзиками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Особливу увагу перша леді приділила прикрасам. У вухах у неї були сині сережки з камінням, на шиї – золоті ланцюжки з кулонами, а на руках – золоті браслети і каблучки з камінням. Французький манікюр завершив жіночний лук місіс Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час святкування Геловіну у Білому домі перша леді здивувала своїм образом. Вона вийшла до дітей у перуці, з артмакіяжем і крилами, які одягнула догори ногами.

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