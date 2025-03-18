У трикотажній сукні та ботфортах: королева Летиція відвідала аудієнцію у палаці

Королева Летиція провела кілька аудієнцій у палаці Сарсуела у Мадриді.
Її Величність вітала сьогодні представників Жіночого фонду та Фонду стипендій Соледад Касорли Прієто — ініціативи, яка піклується про добробут неповнолітніх, які втратили своїх матерів унаслідок гендерного насильства.
Для появи на заході королева обрала стриманий образ, одягнувши трикотажну сукню міді цегляного кольору від валенсійського бренду Indi & Cold, в якій вона дебютувала в листопаді 2024 року. Вбрання королева доповнила широким поясом на талії від Hugo Boss та шкіряними ботами ботфортами на невисоких стійких підборах.
Королева, схоже, дуже любить тварин, таке фото зробили фотографи на заході.
Летиція також доповнила лук сережками-висячками Sure Jewels теж від валенсійської фірми Sure Jewels, улюбленою каблучкою Coreterno, зробила легкий макіяж у рожевих відтінках і розпустила довге волосся.
Минулого тижня королева Летиція продемонструвала вельми незвичайний лук, коли відвідала церемонію вручення Премії принцеси Жирони. Вона прибула на захід у штанях зі штучної шкіри верблюжого кольору з високою талією, які носила з тонким шкіряним поясом Hugo Boss і сорочкою з квітковим принтом, а зверху була в подовженому жакеті.
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