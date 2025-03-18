У трикотажній сукні та ботфортах: королева Летиція відвідала аудієнцію у палаці

Королева Летиція провела кілька аудієнцій у палаці Сарсуела у Мадриді.

Її Величність вітала сьогодні представників Жіночого фонду та Фонду стипендій Соледад Касорли Прієто — ініціативи, яка піклується про добробут неповнолітніх, які втратили своїх матерів унаслідок гендерного насильства.

Для появи на заході королева обрала стриманий образ, одягнувши трикотажну сукню міді цегляного кольору від валенсійського бренду Indi & Cold, в якій вона дебютувала в листопаді 2024 року. Вбрання королева доповнила широким поясом на талії від Hugo Boss та шкіряними ботами ботфортами на невисоких стійких підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева, схоже, дуже любить тварин, таке фото зробили фотографи на заході.

Летиція також доповнила лук сережками-висячками Sure Jewels теж від валенсійської фірми Sure Jewels, улюбленою каблучкою Coreterno, зробила легкий макіяж у рожевих відтінках і розпустила довге волосся.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого тижня королева Летиція продемонструвала вельми незвичайний лук, коли відвідала церемонію вручення Премії принцеси Жирони. Вона прибула на захід у штанях зі штучної шкіри верблюжого кольору з високою талією, які носила з тонким шкіряним поясом Hugo Boss і сорочкою з квітковим принтом, а зверху була в подовженому жакеті.

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