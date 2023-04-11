У трикотажній сукні та квіткових сережках: королева Летиція відвідала святковий захід

Сьогодні Її Величність була присутня на двохсотріччі Ateneo de Madrid.

Летиція була у темно-синій сукні з вовни від іспанського бренду Galcon, вартістю 229 євро з великим квітковим принтом. Талію королева підкреслила тонким чорним поясом, у руці тримала чорну сумку від бренду Mauska і була взута в туфлі-човники на підборах від Magrit.

Весняний образ Летиція доповнила квітковими сережками від Carolina Herrera, модель називається Jazmin, виготовлених із позолоченого срібла та вкриті білою емаллю.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева розпустила волосся і зробила ідеальне укладання, у неї був класичний макіяж, а нігті, як завжди, не були вкриті лаком. Летиція рідко робить манікюр і ніколи не з'являється з яскравим лаком на нігтях на публіці, як це нещодавно зробила принцеса Уельська.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, королева та її сім'я мали один спільний вихід. Вони брали участь у святкуванні 60-річчя популярної вистави The Passion у Чинчоні, де Летиція сяяла у вишиванці своєї старшої дочки.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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