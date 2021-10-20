У трикотажній сукні та з масивним кольє на шиї: шведська принцеса Вікторія приїхала до Турина

У трикотажній сукні та з масивним кольє на шиї: шведська принцеса Вікторія приїхала до Турина

Спадкова принцеса Швеції Вікторія все ще перебуває з офіційним візитом в Італії.

44-річна шведська спадкоємиця відвідала завод Stellantis в Турині. Принцеса демонструє вже четвертий образ в рамках цієї поїздки.

У цей вихід кронпринцеса з'явилася перед камерами в сірій трикотажній максісукні з плісированим подолом і сіркою накидкою зверху. Аутфіт кронпринцеса доповнила шкіряними туфлями-човниками на підборах і масивним сріблястим кольє на шиї, а також сережками-кільцями у вухах. А ось, що було незмінним в її образі так це зачіска, зібрана в пучок.

кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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Раніше кронпринцеса Вікторія з'являлася на публіці в сірому штанному костюмі, під яким була біла блузка, і в ботильонах, в яких з'являлася на публіці в попередній раз.

Також ми бачили її красивий лук в сріблястій вечірній сукні, яку принцеса одягла на галавечерю до резиденції посла Швеції в Римі.

кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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