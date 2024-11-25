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У трикотажній сукні-водолазці: королева Мері показала, який вигляд має у повсякденному житті

У трикотажній сукні-водолазці: королева Мері показала, який вигляд має у повсякденному житті

Королева Мері / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері поділилася з підписниками данського королівського акаунту в Instagram новою світлиною.

У пості під фото Мері розповіла про подкаст, який слухає зараз.

Нам сподобався образ, у якому Її Величність з'явилася на фото. Королева була в чорній трикотажній сукні-водолазці, її каштанове волосся було розпущене, на обличчі був легкий денний макіяж та окуляри для читання, а у вухах сережки-цвяшки з діамантами у вигляді квітки. Мері тримала телефон і була зосереджена на читанні.

Данська королева має розкішний вигляд і у повсякденному житті, і під час світських виходів. Нещодавно, нагадаємо, королівський палац представив нові портрети монаршого подружжя, де Її Величність з'явилася у білому аутфіті.

Королева Мері / © Getty Images
Королева Мері / Фото: Getty Images

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