У трикотажному топі та стильних джинсах: Мішель Обама підтримала Камалу Гарріс на виборах

60-річна жінка мала дуже стильний вигляд.
Колишня перша леді США – Мішель Обама – відвідала захід у штаті Джорджія, де відбувся передвиборчий мітинг на підтримку кандидатки у президенти від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс.
Мішель на цьому мітингу виступила з промовою, щоби підтримати Камалу. З'явилася вона на публіці у стильному та зовсім не типовому для таких заходів, оскільки одягла лук від бренду R13.
Зокрема, на Обамі були широкі джинси досить креативного дизайну, які вона носила з трикотажним топом з асиметричним низом та імітацією порваності.
Образ вона доповнила макіяжем, масивними прикрасами, зачіскою з безліччю косичок. Також колишня перша леді зробила довгий манікюр та взула підбори.
Також Камалу публічно підтримала Дженніфер Лопес, яка відвідала передвиборчий мітинг у Лас-Вегасі.
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