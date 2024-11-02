У трикотажному топі та стильних джинсах: Мішель Обама підтримала Камалу Гарріс на виборах

Колишня перша леді США – Мішель Обама – відвідала захід у штаті Джорджія, де відбувся передвиборчий мітинг на підтримку кандидатки у президенти від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс.

Мішель на цьому мітингу виступила з промовою, щоби підтримати Камалу. З'явилася вона на публіці у стильному та зовсім не типовому для таких заходів, оскільки одягла лук від бренду R13.

Зокрема, на Обамі були широкі джинси досить креативного дизайну, які вона носила з трикотажним топом з асиметричним низом та імітацією порваності.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила макіяжем, масивними прикрасами, зачіскою з безліччю косичок. Також колишня перша леді зробила довгий манікюр та взула підбори.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Також Камалу публічно підтримала Дженніфер Лопес, яка відвідала передвиборчий мітинг у Лас-Вегасі.

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