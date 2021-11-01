У триколірному жакеті і сукні з V-подібним вирізом: Юлія Тимошенко виступила на брифінгу

Народна депутатка поєднала у своєму діловому луці різні кольори.
Сьогодні, 1 листопада, Юлія Тимошенко виступила на брифінгу. Там вона продемонструвала новий діловий аутфіт.
На політикині був сірий жакет із блакитною вставкою зверху та бордовим коміром і блакитна сукня-футляр з V-подібним вирізом.
Волосся вона зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма. На обличчі був ніжний макіяж та окуляри у чорній вишуканій оправі. Вуха Тимошенко прикрасила срібними сережками-кільцями.
Нагадаємо, нещодавно Юлія Володимирівна показала у соцмережі, як вона купувала яблука у бабусь край дороги на Чернігівщині. Одягнена нардепка була у стильне чорне пальто і туфлі на шпильках.
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